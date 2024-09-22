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إذاعة جيش الاحتلال: المسيرة التي تم رصدها جنوب الجولان انطلقت من العراق وعبرت إلى "إسرائيل" من جهة سوريا

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

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