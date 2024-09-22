الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٩:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الإعلام العبري: جنود الاحتلال عثروا على مسيرة تابعة لحزب الله في الشمال بعد أن حملوها تبين أنها مفخخة وكادت أن تنفجر بأيديهم

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :