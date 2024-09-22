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وزير الدفاع الأمريكي: أعربت لنظيري الإسرائيلي عن دعمي لحق "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها إزاء هجمات حزب الله

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

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