الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤
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الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يصل نيويورك للمشاركة في الاجتماع التاسع والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

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