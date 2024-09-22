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الرئيس الايراني يصل الى نيويورك

الرئيس الايراني يصل الى نيويورك
الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

وصل الرئيس الايراني مسعود بزشكيان الى مطار "جون اف كينيدي" في نيويورك على راس وفد رفيع المستوى للمشاركة في اجتماع الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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