الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤
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المقاومة اللبنانية: استهدافنا دبابة "ميركافا" داخل موقع "المرج" بصاروخ موجه وأوقعنا طاقمها بين قتيل وجريح

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

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