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3 شهداء وإصابات في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين شرق مخيم النصيرات

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

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