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5 شهداء بينهم 4 أطفال إثر قصف الاحتلال منزلا بمحيط مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

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