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اعلام الاحتلال:صفارات الانذار تدوي في سعس ونطوعة بالجليل الغربي

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

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