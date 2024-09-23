بالفيديو.. ابزر التطورات على الساحة في الجنوب اللبناني

العالم - مراسلون

واشار مرسلنا ان الاحتلال يزعم ان هذه الغارات في سياق ضرب اهداف ومنصات تابعة للمقاومة وذلك لارغام المقاومة على فك جبهة الاسناد من الجنوب اللبناني لفلسطين.

واضاف ان المعلومات الاولية تفيد بارتقاء شهيد مدني و6 جرحى في غارات على البقاع، اما الغارات على المناطق والاودية الحرشية في الجنوب فقد طالت جميع الاقضية وبعض الاودية التي تربط بين اقرى اللبنانية وصولا الى سلسلة جبال الريحان في اقليم التفاح.

وتابع ان نسبة الغارات تراجعت منذ نصف ساعة تقريبا والتحليق الحربي لم يسمع في الاجواء الجنوبية واللبنانية بشكل عام الا ان هناك بعض المسيرات التي لازالت تحلق في اجواء المنطقة الجنوبية.

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