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مصادر فلسطينية:اطلاق نار تجاه شاب فلسطيني حاول مهاجمة جندي من جيش الاحتلال داخل قاعدة عسكرية جنوب فلسطين المحتلة

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

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