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وزارة الصحة اللبنانية: شهيد و6 جرحى بغارات الاحتلال على جرود الهرمل

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

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