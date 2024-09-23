الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٩:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

كتائب القسام تعلن استهداف رتل من آليات الاحتلال بقذائف الياسين وعبوات محلية

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :