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الاحتلال يرتكب مجزرتين بقصف مدرستين في النصيرات وكفر قاسم في مخيم الشاطئ

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

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