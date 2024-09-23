صحيفة تركية تتنبأ بمكان وموعد اجتماع بين أردوغان والأسد بعد 13 عاماً

العالم- تركيا

وأشارت هذه الصحيفة الموالية لحكومة أردوغان، إلى أن "هذا اللقاء قد يتم خلال قمة مجموعة بريكس، التي ستعقد في قازان في أكتوبر، أو بعد ذلك بقليل".

لكن ديوان الرئاسة التركية، ذكر أنه لا يوجد اتفاق بين أنقرة ودمشق بشأن لقاء بين الرئيسين السوري والتركي في قمة "بريكس" المقبلة.

وقال مصدر في ديوان الرئيس التركي لوكالة نوفوستي: "لا يوجد اتفاق بشأن هذه المسألة".

يوم أمس السبت، أكد الرئيس التركي استعداده للقاء الرئيس السوري، مشيرا إلى أنه ينتظر الرد من دمشق.

وقال أردوغان للصحفيين قبل توجهه إلى الولايات المتحدة، حيث سيشارك في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة: "قلنا إننا نريد عقد لقاء مع بشار الأسد من أجل تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، والآن ننتظر الرد المناسب من جانب دمشق".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح بأنه تم تكليف وزير الخارجية هاكان فيدان بتنظيم لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد قد يعقد في دولة ثالثة.