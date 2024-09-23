سكان غزة يدفنون أبناءهم في الشوارع والسبب..

العالم - مراسلون

منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة بات الوصول إلى أماكن المقابر الرئيسية صعباً بشكل كبير بسبب القصف المستمر وتقسيم القطاع ما دفع العشرات من العائلات إلى إنشاء المقابر العشوائية بين الأحياء السكنية والطرقات وساحات المستشفيات.

وصرح مدير مکتب الاعلام الحکومي في غزة، اسماعيل الثوابتة لقناة العالم:"في ظل ازدياد اعداد الشهداء خاصة الذين يقتلهم الاحتلال الاسرائيلي في الشوارع، في اطار الابادة الجماعية التي قتل الاحتلال خلالها أکثر من 51 ألف شهيد ومفقود؛ جزء کبير من هؤلاء تم دفنهم في مقابر عشوائية وذلک لعدة اسباب منها ان الاحتلال الاسرائيلي قام بتجريف العشرات من المقابر في قطاع غزة وبالتالي اصبحت هذه المقابر غيرمهيئة لاستقبال جثامين الشهداء اضافة الی ان هناک مقابر کبيرة ومرکزية يسيطر عليها الاحتلال الاسرائيلي ويمنع وصول أي من جثامين الشهداء والموتی الی هذه المقابر.

ولايوجد في المقابر متسعاً لإنشاء القبور ما دفع السكان بدفن أمواتهم في قبور جماعية بطرق غير صحيحة حيث يتم دفن أكثر من أربعة أشخاص في قبر واحد.

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وقام عزام بشير وهو متخصص حفر مقابل انه لايوجد متسع لدفن الشهداء والناس أصبحوا يدفنوا الشهداء قبراً فوق قبر. لاتوجد ارض لدفن الشهداء والارض التي خصصتها الحکومة للمقابر هي في شرق ديرالبلح ولايمکن الوصول اليها بسبب خطورة الوضع هناک، فاضطر الناس دفن امواتهم في مقابر قديمة وهي مقابر، حُفرت قبورها متراً ونصف المتر، فيحفرون القبر حتی 20 سنتيمتر من القبر القديم ويدفنون الجثمان الجديد فوقه ولاتوجد امکانية غير هذه الطريقة".

لم يكن منع الاحتلال سكان غزة من الوصول إلى المقابر الرئيسة السبب الوحيد لإقامة المقابر العشوائية، حيث قام جيش الاحتلال بالاعتداء على عشرات المقابر من خلال قصفها وتدميرها ونبش وتخريب القبور وسلب عشرات الجثث ما دفع السكان للجوء لاستحداث مقابر جديدة لنقل جثامين أبنائهم.

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