مراسل العالم يكشف "مفاجأة تعيسة" وجدها مستوطنون بالملاجئ +فيديو

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واشار الى انه هرب ونزح اكثر من 100 ألف مستوطن الى المناطق الوسطى والقدس المحتلة ومحيطها ومدينة ايلات جنوبا التي كان يعتقد انها مناطق امنة لكنهم ايضا خرجوا منها بسبب انطلاق صافرات الانذار واستهدافها بالطائرات المسيرة الانقضاضية سواء من الجبهة اليمنية او العراقية.

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واضاف ان بعد انطلاق الصواريخ وتوسع النوعي وفق ما وصفته المصادر الامنية الذي قام به حزب الله باستهداف قواعد عسكرية حيفا وبما بعدها وتحديدا التجمعات رفيل ومجمع في كريات شمونة واطلاق صافرات الانذار في حيفا وعكا وصفد وغيرها، حيث شوهد حالة الهلع وانضمام الاف المستوطنين الى تل ابيب وقدس محتلة عقب مشاهدتهم الصواريخ وعدم الجهوزية وخاصة بعد الشكاوي من وجود ملاجئ غير جاهزة ومغلقة.

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