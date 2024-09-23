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اعلام الاحتلال: 5 اصابات بسقوط صواريخ قرب مفرق غولاني في الجليل الغربي

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٩ بتوقيت غرينتش

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