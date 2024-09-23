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الصحة اللبنانية:50 شهيدا واكثر من 300 جريح نتيجة الغارات الاسرائيلية على جنوب لبنان

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٠ بتوقيت غرينتش

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