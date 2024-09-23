حزب الله يستهدف مواقع جيش الاحتلال بالصواريخ شمال حيفا

العالم- فلسطين المحتلة

واستهدفت المقاومة الاسلامية المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ‏ومخازنها اللوجستية في قاعدة عميعاد ومُجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل في منطقة ‏زوفولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ.

وجاء في نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:‏



بِسْمِ اللَـهِ الرحمن الرَحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَ اللَهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو "الإسرائيلي" التي طالت مناطق الجنوب والبقاع، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏يوم الاثنين 23 - 09 - 2024 المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ‏ومخازنها اللوجستية في قاعدة "عميعاد" ومُجمعات الصناعات العسكرية لشركة "رفائيل" في منطقة "‏زوفولون" شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ.‏



‏﴿وَمَا النَصْرُ إِلاَ مِنْ عِندِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 23 - 9 - 2024‏

‏19 ربيع الأول 1446 هـ