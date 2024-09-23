حزب الله يستهدف مواقع جيش الاحتلال بالصواريخ شمال حيفا

العالم- فلسطين المحتلة
واستهدفت المقاومة الاسلامية المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في قاعدة عميعاد ومُجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ.
وجاء في نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:
بِسْمِ اللَـهِ الرحمن الرَحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَ اللَهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو "الإسرائيلي" التي طالت مناطق الجنوب والبقاع، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 23 - 09 - 2024 المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في قاعدة "عميعاد" ومُجمعات الصناعات العسكرية لشركة "رفائيل" في منطقة "زوفولون" شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ.
﴿وَمَا النَصْرُ إِلاَ مِنْ عِندِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الاثنين 23 - 9 - 2024
19 ربيع الأول 1446 هـ