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مكتب آية الله السيد السيستاني: المرجعية العليا تعبر عن تضامنها مع أعزتها اللبنانيين الكرام ومواساتها لهم في معاناتهم الكبيرة

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٧ بتوقيت غرينتش

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