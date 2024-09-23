50 شهيدًا وأكثر من 300 جريح بغارات الاحتلال على جنوب لبنان

العالم- لبنان

وأضاف البيان، أن "غارات العدو الإسرائيلي المتمادية على البلدات والقرى الجنوبية، أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد خمسين شخصًا وإصابة أكثر من ثلاثمئة جريح، ومن بين الشهداء والجرحى أطفال ونساء ومسعفون".

وشنَّت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة من الغارات على البلدات والقرى في الجنوب والبقاعين الغربي والشرقي. وأفادت قناة المنار عن تعرض قرى وبلدات حدودية لغارات صباح اليوم، طالت أيضاً أطراف القرى في قضاءي النبطية والزهراني وبلدات البقاع الغربي ومرتفعات إقليم التفاح.

كما تعرضت أطراف قرى قضاء صور لموجة من الغارات طالت الأحراج والأراضي الزراعية.

وفي البقاع استشهد مواطن وإصيب عدد آخر بجروح طفيفة جراء العدوان على المنطقة، حيث تعرضت جرود السلسلتين الشرقية والغربية وأطراف البلدات في منطقة الهرمل والبقاع الشمالي لغارات عنيفة.

كما شنت طائرات الاحتلال سلسلة من الغارات العنيفة، استهدفت مناطق في الجنوب اللبناني وصولاً إلى منطقة صيدا، والبقاع شرقي البلاد. وتنفذ طائرات الإحتلال غارات جوية واسعة، حيث سجل حركة كثيفة على طرقات منطقة النبطية لسيارات الاسعاف والاغاثة.