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مدير مكتب العالم في بغداد: بيان السيد السيستاني مهم ودعوة واضحة للجميع للمساهمة في تخيف معاناة الشعب اللبناني

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

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