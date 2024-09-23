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نتنياهو يشن حرباً مفتوحة غيرقادر علی حسم نهايتها

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

يحاول رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو شن حرب مفتوحة علی لبنان وجر المنطقة اليها، لکنه لايتحکم بنهايتها.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رام الله ان بنيامين نتنياهو ومن خلال عمليات تفجير اجهزة البيجر في لبنان ومن ثم تفجير الووکي توکي، ثم قصف مناطق في جنوب لبنان، نجح في اثارة حرب ضد لبنان ويحاول ان يجعلها حرباً مفتوحة.

وأوضح مراسل العالم ان الکثير من المحللين الاسرائيليين کانوا قد حذروا سابقاً ان اسرائيل، قادرة علی شن حرب مفتوحة في لبنان، لکنه لن تکون من تعين نهاية هذه الحرب.

وأکد مراسل العالم ان حزب الله، بدأت بردود موجعة علی اعتداءات الاحتلال، ما أثبت ان الحزب ليس بالحلقة الاضعف في هذه المواجهة وان المستوی السياسي في اسرائيل، يستطيع ان يتخذ قرار حرب ضد لبنان، لکن الميدان هو الذي سوف يتحکم بنهاية هذه الحرب وليس المستوی السياسي.

وأشار مراسل العالم ان عمليات حزب الله طالت العديد من المناطق في شمال فلسطين المحتلة منها قصف طبريا واصبع الجليل ومناطق محيطة بحيفا.

ونقل عن القناة الـ12 الاسرائيلية قولها عن اطلاق 25 صاروخ من لبنان خلال 30 دقيقة.

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