الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤
١٢:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

المتحدث باسم جيش الاحتلال: الوضع في الجبهة الشمالية صعب جدا

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :