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الصحة اللبنانية: 100 شهيد واكثر من 400 جريح في غارات الاحتلال على جنوب لبنان

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

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