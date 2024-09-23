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جيش الاحتلال: رصدنا اطلاق 35 صاروخا من لبنان فشلت القبة في اعتراض بعضها

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

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