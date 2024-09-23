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هيئة الاتصالات اللبنانية: 80 ألف محاولة اتصال يشتبه أنها اسرائيلية

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

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