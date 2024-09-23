الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤
٠١:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

كنعاني ينتقد الصمت الاميركي والغربي تجاه جرائم الاحتلال وسعيه لجر المنطقة الى الحرب ويحذر من العواقب الخطيرة ازاء المغامرات الصهيونية

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :