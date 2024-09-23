الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤
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كنعاني يعتبر استمرار مجازر الاحتلال وامتدادها الى لبنان تهديدا جادا للسلام والامن الاقليمي والدولي ويطالب مجلس الامن بتحرك فوري لوقف هذه المجازر

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

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