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الصحة اللبنانية: 182 شهيدا و727 جريحا في غارات الاحتلال على جنوب لبنان

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

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