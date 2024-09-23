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حماس: ندعو الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي الى التحرك العاجل لوقف العدوان الصهيوني على الشعبين اللبناني والفلسطيني

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش

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