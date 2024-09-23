قصة فلسطيني يقف في وجه آليات جيش الاحتلال حاملا العلم

العالم - فلسطين

لا يخفى هذا الوجه عن الفلسطينيين، العم أبو ناصر أو صاحب العلم كما اعتاد الفلسطينيون على تسميته.

هو خيري حنون ناشط سياسي ضد الاحتلال والاستيطان.

يقف في وجه كل اقتحام للمخيمات الفلسطينية أو أي اعتداء من قبل المستوطنين أو جيش الاحتلال حاملاً سلاحه؛ علم فلسطين.

ويقول أبو ناصر: "عندما أرفع العلم وألبس هذا الزي الفلسطيني والكوفية أقول للعالم 56 عاما هذا الاحتلال وهو يقتل ويشرد ويهدم ويسجن إلا أن الفلسطيني ها هو منتصب القامة واقفا ومنغرسا على تراب أرضه ورافعا راية النصر".

عشرات المرات، كان فيها أبو ناصر تحت بندقية الاحتلال، وفي أحيان عديدة كان وحيداً يواجه آليات الاحتلال بالعلم فقط.

ولهذه الصورة قصة يرويها لنا العم أبو ناصر مااذا جرى عليه وقصة معاناته وهو كان تحت أقدام قوات الاحتلال إلا أنه تحداهم لرفع علم فلسطين.

ولأرض الزيتون هذه قصة تشبه كل قصص الفلسطينين، قصة التجذر بالأرض.

وهو يؤكد أن الأصل الفلسطيني مرتبط بشجرة الزيتون وهي أصل الفلسطينيين وجذورهم. والاحتلال الإسرائيلي استهدف الشجرة.

هذه صورة الفلسطيني التي يحب أن ينقلها أبو ناصر ، صورة الفلسطيني المتجذر بأرضه وعلمه.

فالفلسطيني يعلم تماماً بأن السلاح ليس فقط البندقية، انما هو بكل ما اتيح له ليواجه فيه ترسانة الاحتلال.