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وزير التربية اللبناني: وقف التدريس غدا بالمدارس والجامعات في جميع انحاء البلاد

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

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