الخارجية الإيرانية تدين بشدة الغارات الصهيونية على جنوب لبنان

العالم - ايران

وادان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة الغارات الجوية الواسعة التي يشنها الكيان الصهيوني المعتدي على مختلف المناطق السكنية في جنوب لبنان واستشهاد المئات من أبناء هذا البلد العزل.

وانتقد كنعاني بشدة صمت أمريكا وحتى تعاونها وبعض الداعمين الغربيين للكيان الصهيوني، وحذر من استمرار جرائم هذا الكيان بحق الشعب الفلسطيني ومحاولة توسيع نطاق الحرب إلى المنطقة برمتها، وحذر من التبعات الخطيرة للمغامرة الجديدة للصهاينة.

ووصف كنعاني هذه الاعتداءات بالجنونية، مشيراً إلى أن التماهي مع جرائم الكيان الصهيوني خلال العام الماضي جعل هذا الكيان يتجرأ في مواصلة جرائمه وسياسة الإبادة الجماعية.

واعتبر كنعاني استمرار جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين وتوسيع نطاق هذه الجرائم إلى لبنان مثالا واضحا على التهديد الكبير للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، ودعا إلى تحرك فوري من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف هذه الجرائم.