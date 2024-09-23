الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٢:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: الاحتلال يشن اكثر من 300 غارة على الجنوب والبقاع منذ الصباح

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :