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صفارات الانذار تدوي في مستوطنات قرب حيفا واطلاق صواريخ ثقيلة من لبنان

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

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