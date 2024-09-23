الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٢:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر عبرية: سقوط صاروخ بشكل مباشر في كريات طبعون جنوب حيفا

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :