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مصادر عبرية: رصد سقوط صواريخ في كاديتا وبيريا وإليكيم وطيفون ومنطقة يوكنعام الصناعية

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

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