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وزير التربية اللبناني يعلن وقف التدريس على كافة الأراضي اللبنانية غدا

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

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