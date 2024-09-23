الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٢:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الناطق باسم أنصار الله اليمنية: العدوان الصهيوني على لبنان ما كان ليكون لولا الغطاء الأميركي بمد الكيان بأدوات القتل والابادة ونؤكد وقوفنا لجانب لبنان والمقاومة

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :