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حكومة التغيير والبناء في اليمن تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على لبنان

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

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