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مصادر لبنانية: صليات صاروخية جديدة تطلق من لبنان باتجاه المستوطنات

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

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