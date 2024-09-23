الاحتلال يبعث رسائل إلى هواتف لبنانيين لإخلاء مكان وجودهم

العالم-لبنان

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، أنّ المواطنين سواء في الجنوب أو البقاع أو بيروت أو الضاحية الجنوبية تلقوا رسائل عبر الهواتف الخلوية الخاصة بهم من العدو الإسرائيلي كتب فيها: "إذا كنت موجوداً في مبنى به سلاح لحزب الله ابتعد عن القرية حتى إشعار آخر"، كما أشارت إلى أن العدو "خرق" الخطوط الهاتفية الثابتة منها 07 رمز منطقة الجنوب، واتصل بالعديد من اللبنانيين طالباً منهم الابتعاد عن كلّ ما له علاقة بالحزب، وإلا سيُعرّض حياته للخطر.

وأفيد أيضاً عن تلقي وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري اتصالاً أيضاً من جانب الاحتلال الإسرائيلي دعا فيه المجيب الآلي إلى إخلاء المبنى. في الإطار، يشير وزير الاتصالات اللبناني في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، في اتصال مع "العربي الجديد"، إلى أن "اللبنانيين يتلقون رسائل تهديد من جانب الاحتلال الإسرائيلي وهذا سبق أن حصل وليست المرّة الأولى، وذلك لا يعني أن الشبكة مخروقة".

وأوضح القرم أنّ "هناك تطبيقاً يمكن تنزيله عبر الهاتف، لا يحتاج ذلك إلى تكنولوجيا عالية، يعمد إلى غشّ نظام الاتصالات والشبكة، فيظهر الاتصال وكأنه من بلد آخر"، مشيراً إلى أنّ "رمز الاتصال الإسرائيلي هو 972، ولا تتقبله الشبكة اللبنانية، ولو حصل اختراق للشبكة لكان تمكن العدو من اجراء الاتصالات بالكود 972 من دون حاجته إلى اللجوء لتطبيق يظهر رقم بلدٍ آخر وذلك للتمويه، علماً أن الخطوة سهلة حتى أننا في لبنان يمكننا فعل الأمر نفسه".

وشدد وزير الاتصالات على أن كلمة "خرق" التي تستخدم في وسائل الإعلام عند نقلها أخبار رسائل التهديد التي يتلقاها المواطنون اللبنانيون غير دقيقة، فلا خرق للشبكة. ولفت القرم إلى أنّ وزارة الاتصالات تتابع دائماً الموضوع وسبق أن كوّنت ملفات متكاملة أودعت لدى الجهات المعنية وسبق أن تقدمت أيضاً بشكوى تتعلق بالتشويش الإسرائيلي الذي يطاول نظام GPS من خلال وزارة الخارجية والمغتربين.

كما تلقت وزارة الاتصالات كتاباً من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية يفيد بقيام مكتب الاتصالات الراديوية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات بالتواصل مع إسرائيل لتذكيرها بوجوب التزامها بالقوانين والقرارات نسبة للتشويش الذي تفعله على الاتصالات والإنترنت في لبنان. بدوره، قال وزير الإعلام اللبناني في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري في بيانٍ إنه "في إطار الحرب النفسية التهويلية التي يعتمدها العدو الإسرائيلي، تلقى عدد كبير من المواطنين في بيروت والمناطق رسائل هاتفية عشوائية موحدة عبر الشبكة الأرضية، تدعو المجيب إلى إخلاء مكان وجوده. وكان مكتبي أيضاً في وزارة الإعلام أحد الذين تلقوا الرسالة".

وأشار مكاري إلى أن "هذا الأسلوب ليس غريباً على العدو الإسرائيلي الذي يتوسّل كل السبل في حربه النفسية، وهو لا يقدّم ولا يؤخر في شيء،"، مؤكداً أن "العمل في وزارة الإعلام مستمر وطبيعي، وجميع العاملين منصرفون إلى مهماتهم اليومية التي تفوق أي رسائل أهمية في هذا الظرف الدقيق، وندعو إلى عدم إعارة الأمر أكثر مما يستأهل، علماً أنه محل متابعة من الجهات المعنية".

ولا تقتصر الحرب النفسية التي يشنّها العدو على رسائل التهديد الهاتفية، إنما يكثف في الفترة الماضية تحليق طيرانه على علو منخفض جداً في الأجواء اللبنانية، كما يخرق جدار الصوت في مختلف المناطق اللبنانية وبشكل شبه يوميّ، ما يولّد ما يشبه الانفجار الصوتي القوي، وتالياً غارات وهمية، وأحياناً يؤدي إلى تضرّر نوافذ وأبواب المنازل، وذلك بهدف إحداث حالة هلع وخوف وذعر في صفوف المواطنين.

ويأتي ذلك في وقتٍ يشهد فيه الميدان تصعيداً عنيفاً في المواجهات العسكرية بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وتوسيع رقعة العمليات المتبادلة ومداها، سواء في الداخل اللبناني أو الإسرائيلي، ما يفتح الباب على كل الاحتمالات وأخطرها الحرب الشاملة، علماً أنّ العديد من المحللين والمواطنين في لبنان يرون أننا دخلنا هذا السيناريو، بينما تتعرض العديد من المناطق في لبنان للقصف الإسرائيلي، ولم تعد الغارات تقتصر على القرى الحدودية في الجنوب.