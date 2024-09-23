الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٢:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

صفارات الانذار تدوي في المستوطنات الواقعة شرق تل أبيب

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :