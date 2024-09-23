المقاومة العراقية تستعد لتنسيق الردّ على العدوان الإسرائيلي في لبنان

العالم-العراق

وفقاً لمصادر مقربة تحدثت مع "العربي الجديد" في هذا الشأن كانت فصائل عراقية أعلنت تضامنها مع حزب الله واستعدادها للانخراط في المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، وقال الأمين العام لكتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي، في رسالة وجهها إلى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إنه مستعد لإرسال "سيل بشري عراقي تكتظ به حدود لبنان وخنادقها"، وأضاف: "إن فقدتم ألفاً من الشهداء، فسنمدّكم بمائة ألف من الأبطال"، مؤكداً: "مقاومتنا وسلاحنا وأموالنا وأرواحنا جنودٌ مجندة تحت أمرك. أضف إلى قائمة عديد حزب الله عديدنا، برجالنا ونسائنا وشيوخنا وأطفالنا".

من جهته، قال زعيم حركة النجباء، أكرم الكعبي، في رسالة تعزية إلى نصر الله إنّ "المقاومة الإسلامية في العراق مستمرة في عملياتها ضمن جبهة الإسناد العراقية نصرة لفلسطين ودعماً للمقاومة في غزة". أما زعيم حركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، فقال في رسالة وجهها كذلك إلى أمين عام حزب الله: "معركتكم معركتنا؛ بل معركتنا واحدة.. ما أصابكم هي الضريبة التي يدفعها حزب الله الآن دفاعاً عن القدس وعن فلسطين". وأكد أن "كل المقاومين الشرفاء والأحرار في بلدي جميعهم جنود لحسن نصر الله وحاضرون لأن ندفع أرواحنا وأموالنا من أجل قضيتنا الواحدة".

كما صعّدت الفصائل العراقية المنضوية في حركة "المقاومة الإسلامية في العراق" من عملياتها تجاه الاحتلال الإسرائيلي، ونفذت خلال الساعات الـ24 الماضية ست هجمات استخدمت فيها صواريخ مطورة وطائرات مسيّرة مفخخة، وكانت مصادر عسكرية مطلعة قالت لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق اليوم، إن الفصائل العراقية أطلقت خلال الهجمات ما يقارب من 10 صواريخ من طراز "الأرقب" (كروز مطور)، إضافة إلى 18 طائرة مسيّرة مفخخة، مشيرة إلى أن بعض تلك الطائرات انطلقت من داخل الأراضي العراقية.

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر اليوم الاثنين، في بيان، إنها استهدفت "قاعدة مراقبة لواء غولاني الصهيوني بأراضينا المحتلة"، وجاء ذلك بعد ساعات من بيان آخر، مساء أمس الأحد، للمجموعة قالت فيه إنها هاجمت بالطيران المسيّر "الأرفد" هدفاً في غور الأردن بالأراضي الفلسطينية المحتلة، الأحد، مؤكدة "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".