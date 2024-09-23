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حكومة التغيير والبناء تدين بشدة العدوان الصهيوني على لبنان

حكومة التغيير والبناء تدين بشدة العدوان الصهيوني على لبنان
الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

أدانت حكومة التغيير والبناء، بشدة العدوان الغاشم لقوات العدو الإسرائيلي على لبنان، والذي أدى إلى استشهاد 182 من المدنيين وإصابة 727 آخرين.

العالم - اليمن

وأكد الناطق الرسمي لحكومة التغيير والبناء- وزير الإعلام هاشم شرف الدين، أن هذا الهجوم الشنيع يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية، واعتداءً صارخاً على سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتذكيرا صارخا باستخفاف العدو الإسرائيلي بالحياة البشرية واستمراره في ممارسة العنف والإرهاب ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، بإسناد أمريكي بريطاني واضح.

وعبر عن التضامن مع الشعب والحكومة اللبنانية في هذا الوقت العصيب، حاثا جميع من تبقى لديهم ضمير إنساني في هذا العالم - حكومات وحركات وأحزابا وأفرادا - على اتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف هذا العدوان، ومحاسبة العدو الإسرائيلي على جرائمه الوحشية وردعه عن مواصلة مسلسل جرائمه البشعة التي لا تستثني في أهدافها الأطفال والنساء.

وطالبت حكومة التغيير والبناء الأمم المتحدة ووكالاتها المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لضحايا هذا العدوان.. مؤكدة دعمها الثابت لحق الشعبين الفلسطيني واللبناني في الدفاع عن النفس بكل قوة.

كما أكدت أن الجمهورية اليمنية لن تتوانى عن القيام بواجبها في نصرة المظلومين في وجه الإرهاب الصهيوأمريكي وكل أشكال الاحتلال والعدوان والقمع.

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