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المقاومة اللبنانية تستهدف بعشرات الصواريخ مقر قيادة الفيلق الشمالي بقاعدة عين زيتيم

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

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