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المقاومة اللبنانية تستهدف بعشرات الصواريخ مجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل بمنطقة زوفولون شمال حيفا

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

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