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الجهاد الاسلامي: العدوان على لبنان يكشف عن الازمات الداخلية التي يعاني منها نتنياهو وحكومته النازية في محاولة مكشوفة لتصدير فشلها السياسي

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

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